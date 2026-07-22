Транспорт став, а сміттєві баки попливли: як стихія паралізувала Одесу (фото, відео)

Зранку середи, 22 липня, Одесу накрила потужна злива. Лише за пів години випало дві третини місячної норми опадів, тож деякі вулиці довелось перекрити, а маршрути транспорту - змінити.
Докладніше про наслідки негоди в місті, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
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Очільник Департаменту міського господарства Леонід Гребенюк розповів, що зранку 22 липня в Одесі за півгодини випало 30 мм опадів - при місячній нормі 45 мм.
Тобто це складає дві третини норми.
Посадовець повідомив, що на місцях, де "традиційно накопичується вода внаслідок сильних дощів", від початку зливи працювали 30 одиниць спецтехніки та 50 співробітників КП "Міські дороги".
А вже з 7 години ранку:
Згідно з інформацією Гребенюка, внаслідок залпового дощу в Одесі було перекрито 7 вулиць - через підтоплення.
Станом на 9:30 залишався ускладненим рух транспорту на 5 ст. Фонтану.
"Не дивлячись на те, що вода з вулиці Балківської зійшла, вона ще залишається закритою для проїзду через наявність значного замулення на проїжджій частині", - зауважив очільник Департаменту.
Комунальні служби міста продовжують працювати до повного очищення вулиць.
Станом на 7:50 ранку в Одесі на тлі погодних умов тимчасово не курсували трамвайні маршрути №20, №21, №12 та №13.
Крім того:
Також тролейбусний маршрут №10 тимчасово курсував до вул. Рішельєвської.
Зранку 22 липня місцеві пабліки почали повідомляти, що в Одесі - справжній потоп.
"Через сильну зливу по місту багато вулиць пішли під воду, частину міста перекрито", - повідомив Telegram-канал "Одесса INFO".
Щоб дістатися роботи, людям місцями доводилось буквально боротися зі стихією, адже з неба лив дощ, а під ногами - текли ріки.
Деякими вулицями Одеси плавали не лише автівки, але й сміттєві баки.
Клумби стали схожими на каскади води, з люків "били фонтани", а дороги, площі й тротуари перетворились на річки й озера.
У частині міста спостерігались перебої з електропостачанням (зникало світло).
Місцями не витримували навіть дерева.
Деякі "скидали" невеликі гілки, а окремі - падали й перекривали рух транспорту.
Згідно з інформацією експертів Гідрометеорологічного центру Чорного та Азовського морів, впродовж доби 22 липня в Одеській області зберігається ймовірність небезпечних метеорологічних явищ.
В цілому синоптики прогнозують погоду з мінливою хмарністю.
При цьому місцями ймовірні:
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