Транспорт встал, а мусорные баки поплыли: как стихия парализовала Одессу (фото, видео)

Утром среды, 22 июля, Одессу накрыл мощный ливень. Всего за полчаса выпало две трети месячной нормы осадков, поэтому некоторые улицы пришлось перекрыть, а маршруты транспорта - изменить.
Подробнее о последствиях непогоды в городе, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
Глава Департамента городского хозяйства Леонид Гребенюк рассказал, что утром 22 июля в Одессе за полчаса выпало 30 мм осадков - при месячной норме 45 мм.
То есть это составляет две трети нормы.
Чиновник сообщил, что на местах, где "традиционно накапливается вода вследствие сильных дождей", с начала ливня работали 30 единиц спецтехники и 50 сотрудников КП "Міські дороги".
А уже с 7 часов утра:
Согласно информации Гребенюка, в результате залпового дождя в Одессе было перекрыто 7 улиц - из-за подтопления.
По состоянию на 9:30 оставалось осложненным движение транспорта на 5 ст. Фонтана.
"Несмотря на то, что вода с улицы Балковской сошла, она еще остается закрытой для проезда из-за наличия значительного замуления на проезжей части", - отметил глава Департамента.
Коммунальные службы города продолжают работать до полной очистки улиц.
По состоянию на 7:50 утра в Одессе на фоне погодных условий временно не курсировали трамвайные маршруты №20, №21, №12 и №13.
Кроме того:
Также троллейбусный маршрут №10 временно курсировал до ул. Ришельевской.
Утром 22 июля местные паблики начали сообщать, что в Одессе - настоящий потоп.
"Из-за сильного ливня по городу многие улицы ушли под воду, часть города перекрыта", - сообщил Telegram-канал "Одесса INFO".
Чтобы добраться до работы, людям местами приходилось буквально бороться со стихией, ведь с неба лил дождь, а под ногами - текли реки.
По некоторым улицам Одессы плавали не только автомобили, но и мусорные баки.
Клумбы стали похожи на каскады воды, из люков "били фонтаны", а дороги, площади и тротуары превратились в реки и озера.
В части города наблюдались перебои с электроснабжением (пропадал свет).
Местами не выдерживали даже деревья.
Некоторые "сбрасывали" небольшие ветви, а некоторые - падали и перекрывали движение транспорта.
Согласно информации экспертов Гидрометеорологического центра Черного и Азовского морей, в течение суток 22 июля в Одесской области сохраняется вероятность опасных метеорологических явлений.
В целом синоптики прогнозируют погоду с переменной облачностью.
При этом местами вероятны:
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