Транспорт у Києві курсує зі змінами, деякі вулиці перекриті: маршрути

У Києві після ворожого обстрілу частина маршрутів громадського транспорту курсує зі змінами, а рух на низці вулиць тимчасово перекрито. Причина - пошкодження контактної мережі та обмеження на окремих ділянках.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва.
За даними КМДА, затримується рух тролейбусів №29, 30, 31 і трамваїв №14, 15, 22, 25.
Замість трамваїв №14, 15 організовано тимчасове автобусне сполучення: маршрут №14-Т курсує від "Просп. Відрадний" до "Дегтярівського шляхопроводу".
Рух тролейбусів №29, 30, 31 організовано від площі Дарницької та вулиці Милославської до станції метро "Мінська".
Автобус №9 курсує до Дегтярівського шляхопроводу.
Автобуси №28 і 53 також курсують зі змінами:
У патрульній поліції Києва повідомили, що рух перекрито на семи ділянках:
У міській адміністрації наголосили, що рух громадського транспорту коригується відповідно до оперативної ситуації.
Нагадаємо, що в ніч на 2 червня Росія здійснила масований комбінований удар по Україні. У Києві наслідки зафіксували у Подільському, Шевченківському, Святошинському, Оболонському, Солом'янському, Голосіївському та Дарницькому районах.
Після ударів балістикою у Подільському, Оболонському та Святошинському районах спостерігалися перебої зі світлом, а мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу на території нежитлової забудови та падіння уламків на дах 9-поверхівки.