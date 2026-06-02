Транспорт в Киеве курсирует с изменениями, некоторые улицы перекрыты: маршруты

Напомним, что в ночь на 2 июня Россия осуществила массированный комбинированный удар по Украине. В Киеве последствия зафиксировали в Подольском, Шевченковском, Святошинском, Оболонском, Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах.

После ударов баллистикой в Подольском, Оболонском и Святошинском районах наблюдались перебои со светом, а мэр Киева Виталий Кличко сообщил о пожаре на территории нежилой застройки и падении обломков на крышу 9-этажки.