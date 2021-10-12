Транспорт по COVID-сертификатам: будут ли распространяться ограничения на детей
Новые правила перевозок пассажиров между регионами начнут действовать с 21 октября. Они не будут касаться несовершеннолетних пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.
Такое решение было принято, потому что для детей пока не предусмотрена возможность оформления COVID-сертификата и получения прививки.
"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", - сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко.
Для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности транспорте, добавил он.
На кого распространяются новые правила
Новые правила перевозок распространяются на совершеннолетних лиц:
- граждан Украины,
- иностранцев,
- лиц без гражданства.
Речь идет и о водителях, членах экипажа авиа- и железнодорожного транспорта.
Напомним, в Мелитополе перевозку пассажиров на городских автобусных маршрутах осуществляют с 06:00 до 09:00 и с 16:00 до 19:00 при обязательном наличии для водителей и пассажиров отрицательного результата тестирования на COVID-19.
Для учащихся до 18 лет перевозки на городском транспорте возможны при наличии справки из учебного заведения. Например, в Мелитополе водители трех маршруток не пускали ребенка в салон.