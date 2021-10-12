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Транспорт по COVID-сертифікатам: чи поширюватимуться обмеження на дітей

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Київ, Вівторок 12 жовтня 2021 13:15
Транспорт по COVID-сертифікатам: чи поширюватимуться обмеження на дітей Фото: нові правила міжрегіональних перевезень не будуть поширюватись на неповнолітніх (Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами почнуть діяти з 21 жовтня. Вони не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Таке рішення було прийнято, бо для дітей наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення.

"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення", - повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті, додав він.

На кого поширюються нові правила

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:

  • громадян України,
  • іноземців
  • осіб без громадянства.

Йдеться й про водіїв, членів екіпажу авіа-та залізничного транспорту.

Нагадаємо, в Мелітополі перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах здійснюють з 06:00 до 09:00 і з 16:00 до 19:00 за обов'язкової наявності для водіїв і пасажирів негативного результату тестування на COVID-19.

Для учнів до 18 років здійснюють перевезення на міському транспорті при наявності довідки з навчального закладу. Наприклад, в Мелітополі водії трьох маршруток не пускали дитину в салон.

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