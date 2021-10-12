Транспорт по COVID-сертифікатам: чи поширюватимуться обмеження на дітей

Нові правила перевезень пасажирів між регіонами почнуть діяти з 21 жовтня. Вони не будуть стосуватись неповнолітніх пасажирів.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на прес-службу МОЗ .

Таке рішення було прийнято, бо для дітей наразі не передбачена можливість оформлення COVID-сертифікату та отримання щеплення.

"Діти до 18 років зможуть користуватись громадським транспортом у поїздках між регіонами без пред’явлення негативних тестів на COVID-19 та сертифікатів чи міжнародних свідоцтв про щеплення", - повідомив голова МОЗ Віктор Ляшко.

Для дітей віком від 12 років залишається обов’язкове правило використовувати захисні маски під час перебування у громадських місцях, зокрема транспорті, додав він.

На кого поширюються нові правила

Нові правила перевезень поширюються на повнолітніх осіб:

громадян України,

іноземців

осіб без громадянства.

Йдеться й про водіїв, членів екіпажу авіа-та залізничного транспорту.