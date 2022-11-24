Трансплантація на генераторах. У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла

Фото: У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла (oblradack.gov.ua)

Попри масове відключення світла через ракетні обстріли РФ по Україні у Черкасах продовжували працювати медичні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"У Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції по пересадці нирок", - розповів посадовець. Тимошенко зазначив, що лікарня під час цього перейшла в режим роботи на генераторах. "Українські лікарі - непереможні", - додав заступник глави ОП.