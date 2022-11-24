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Трансплантація на генераторах. У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла

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Черкаси, Четвер 24 листопада 2022 01:01
Трансплантація на генераторах. У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла Фото: У Черкасах провели дві операції з пересадки нирок під час відключення світла (oblradack.gov.ua)
Автор: Олег Васьків

Попри масове відключення світла через ракетні обстріли РФ по Україні у Черкасах продовжували працювати медичні заклади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

"У Черкаському обласному онкоцентрі зробили дві операції по пересадці нирок", - розповів посадовець.

Тимошенко зазначив, що лікарня під час цього перейшла в режим роботи на генераторах.

"Українські лікарі - непереможні", - додав заступник глави ОП.

Нагадаємо, у результаті ракетних обстрілів РФ в Україні сталося масове відключення світла.

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