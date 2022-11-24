Трансплантация на генераторах. В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света

Фото: В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света (oblradack.gov.ua)

Несмотря на массовое отключение света из-за ракетных обстрелов РФ по Украине в Черкассах продолжали работать медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек", - рассказал чиновник. Тимошенко отметил, что больница во время этого перешла в режим работы на генераторах. "Украинские врачи - непобедимы", - добавил заместитель главы ОП.