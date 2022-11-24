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Трансплантация на генераторах. В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света

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Черкассы, Четверг 24 ноября 2022 01:01
Трансплантация на генераторах. В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света Фото: В Черкассах провели две операции по пересадке почек во время отключения света (oblradack.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на массовое отключение света из-за ракетных обстрелов РФ по Украине в Черкассах продолжали работать медицинские учреждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

"В Черкасском областном онкоцентре сделали две операции по пересадке почек", - рассказал чиновник.

Тимошенко отметил, что больница во время этого перешла в режим работы на генераторах.

"Украинские врачи - непобедимы", - добавил заместитель главы ОП.

Напомним, в результате ракетных обстрелов РФ в Украине произошло массовое отключение света.

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