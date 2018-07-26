Transparency International закликає Холодницького звільнитись

У організації впевнені, що звільненя Холодницького зможе повернути довіру до САП

Transparency International Україна закликає очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Назара Холодницького звільнитися з органів прокуратури. Про це повідомляє прес-служба TI.

У організації впевнені, що звільненя Холодницького зможе повернути довіру до САП. Раніше Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів (КДКП) виголосила Холодницькому догану.

Як зазначають у ТІ, у березні 2018 року з’ясувалося, що у кабінеті Назара Холодницького була встановлена прихована записувальна апаратура. Завдяки цим записам стало відомо, що очільник САП попереджав фігурантів кримінальних справ про слідчі дії, втручався в діяльність прокурорів і давав чіткі вказівки свідкам та підозрюваним щодо того, як уникнути покарання.

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Раніше РБК-Україна писало, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що є всі підстави для припинення повноважень керівника САП Назара Холодницького на посаді прокурора.

Нагадаємо, директор НАБУ Артем Ситник 16 липня 2018 року направив до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів заперечення на висновок її члена, який рекомендує обмежитися доганою незважаючи підтверджені підстави для звільнення Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованого антикорупційної прокуратури.