Транш від США на 3,9 млрд доларів поступить найближчим часом: Україна підписала угоду

"Залучені кошти буде спрямовано на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам служб швидкого реагування (ДСНС), працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сім’ям та особам з інвалідністю)", - йдеться в повідомленні.

Це - перший транш прямої бюджетної підтримки від США у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає 7,8 млрд доларів.

За даними прес-служби Мінфіну, кошти надійдуть через проект "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Проект є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні. З початку повномасштабного вторгнення Росії він обʼєднує зусилля іноземних донорів для надання критично важливої підтримки України.

Через проект PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучено більше 25 млрд доларів США. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проекту до майже 30 млрд доларів США, з яких понад 80% - кошти від Сполучених Штатів.