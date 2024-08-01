RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Транш от США на 3,9 млрд долларов поступит в ближайшее время: Украина подписала соглашение

Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Грант от США в объеме почти 3,9 млрд долларов поступит в государственный бюджет Украины в ближайшее время. Министр финансов Украины Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка Боб Сом подписали соответствующее соглашение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Привлеченные средства будут направлены на выплату заработной платы учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов, а также на поддержку первоочередных социальных расходов (выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью)", - говорится в сообщении.

Это первый транш прямой бюджетной поддержки от США в 2024 году. Планируемый объем финансовой помощи от США на текущий год достигает 7,8 млрд долларов.

По данным пресс-службы Минфина, средства поступят через проект "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Проект является ключевым финансовым инструментом Всемирного банка для помощи Украине. С начала полномасштабного вторжения России он объединяет усилия иностранных доноров по оказанию критически важной поддержки Украины.

Через проект PEACE in Ukraine в госбюджет с июня 2022 года уже привлечено более 25 млрд долларов. Это соглашение увеличит объем бюджетной поддержки в рамках проекта почти до 30 млрд долларов, из которых более 80% - средства от Соединенных Штатов.

Ранее министр финансов Сергей Марченко в интервью РБК-Украина сообщил, что обязательства на 7,8 млрд долларов носят условный характер, они ближе к гранту, конкретных кредитных обязательств по ним Украина не брала.

Первый транш поступит на начало августа, а остальные средства, по словам министра, Украина планирует получить не позже ноября, поскольку именно этот месяц является критическим для правительства с точки зрения бюджетных возможностей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство финансов УкраиныСоединенные Штаты Америки