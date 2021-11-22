Новый транш и stand-by до лета. Чего ждать Украине после продления программы МВФ

Международный валютный фонд сегодня, 22 ноября, проведет первый пересмотр программы stand-by для Украины. Дебютный и пока последний транш в рамках этого соглашения Украина получила еще в июне 2020 года – 2,1 млрд долларов направили в госбюджет. Теперь, как ожидается, кредитор выделит еще 700 млн долларов.

"Кредитная линия" по всей программе – 5 млрд долларов. Но в декабре истекает срок 18-месячного соглашения с МВФ. Украине пришлось бы забыть о невыбранной сумме или договариваться заново, как это бывало раньше.

За все годы сотрудничества с МВФ ни одно правительство не довело до конца все 10 программ. И в общей сложности по ним страна выбрала менее половины доступных средств. Сейчас Украина предложила продлить stand-by еще на полгода, о чем РБК-Украина говорил министр финансов Сергей Марченко.

Шаг вперед, два назад

Нынешняя программа – короткая и в каком-то смысле облегченная, если сравнивать с предыдущими. Тем не менее просто ее выполнение Украине не далось. При том, что в соглашении нет реформ по типу открытия рынка земли или запуска Антикоррупционного суда. Большинство условий, как тогда казалось, не требовали непопулярных шагов в экономике и жестких политических решений.

В фонде ожидали от власти рыночных тарифов на газ (что давно не ново), усиления борьбы с коррупцией и взвешенных трат из госбюджета. Но последний "маяк" Украина выполнила только в начале ноября, когда президент подписал давно обещанный МВФ закон с изменениями в работе Национального антикоррупционного бюро. А несколько ранее Верховная рада приняла законы о перезагрузке Высшего совета правосудия и правки в закон о Нацбанке.

Украина почти сразу сбилась с графика пересмотров, нарушив ряд ранее достигнутых договоренностей и приняв несколько неоднозначных решений. Буквально через месяц после утверждения программы в отставку со скандалом ушел глава Нацбанка Яков Смолий, заставив критиков власти говорить о давлении на центробанк. После этого месседжи МВФ о важности невмешательства в работу банковского регулятора усилились, сопровождая едва ли не каждый пресс-релиз и публичные заявления по Украине.

Свою "лепту" в переговоры с МВФ внес и Конституционный суд, который в 2020 году едва ли не зарубил антикоррупционную инфраструктуру, заблокировав работу Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) и отменив уголовную ответственность за недостоверную информацию в электронных декларациях.

Переговоры с МВФ после череды спорных решений стали на паузу. Премьер, министр финансов и главы НБУ, отвечая на вопросы журналистов, казалось, вынуждены были угадывать даты пересмотра программы и получения траншей. Развитие событий не в пользу Украины лишь сдвигало дедлайны и отдаляло страну от разблокировки кредитования.

Поводов сомневаться в успешном продолжении работы добавила безрезультатная миссия МВФ в конце декабря 2020-го и начале 2021 года. По ее итогу решение о пересмотре программы не было принято, "борд" фонда украинский вопрос так и не рассмотрел.

Вдобавок в начале прошлого года в Украине приняли политическое решение и ввели фиксированную цену газа для населения. На это повлиял резкий рост котировок на топливо на мировых рынках и опасения в тарифных протестах из-за неминуемого удорожания коммунальных услуг.

Большой вопрос, почему правительство и "Нафтогаз" не подготовились заранее, зная прогнозы по стоимости газа. Но в любом случае этот шаг потребовал консультаций и объяснений с МВФ, который помогал Украине с реформой газового сектора.

Как ранее писало РБК-Украина, в новом меморандуме власти обязуются по завершению отопительного сезона вернуться к рыночным ценам, по сути, отказавшись от ручного контроля стоимости газа. Но, помня, как политики не раз спотыкались о тарифный вопрос, есть основания допускать, что и теперь не все пройдет гладко.

Нотки позитива

Пока же Украина, хоть и с опозданием, но выполнив домашнее задание, выходит на Совет директоров МВФ. В последний раз между решением "борда" и переводом денег прошло меньше двух дней. Вероятно, при удачном развитии событий, и в этот раз не придется долго ждать транзакцию из Вашингтона.

Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко считает, что с высокой долей вероятности решение МВФ по Украине будет позитивным. "Это значит, что в Украину достаточно быстро зайдет новый транш от МВФ. И мы все-таки ожидаем, что программа будет продлена (на шесть месяцев, – ред.). Это разблокирует возможность получить остаток средств, который изначально был зарезервирован по этой программе", – сказал РБК-Украина Устенко.

Еще один потенциальный эффект – дополнительные возможности по привлечению инвесторов в средне- и долгосрочные проекты. Ведь продление программы – это сигнал, что макроэкономическая политика находится в правильном русле. "МВФ – это не только деньги, это знак. В данном случае, это знак для многих инвесторов, которые потенциально могут зайти в страну", – полагает собеседник.

Успешный пересмотр программы, ее продление и новый транш окажут сразу несколько эффектов, говорит экономист. Дополнительно пополнятся резервы Нацбанка, их объем превысит 30 млрд долларов, указал собеседник. Этого, по словам Устенко, достаточно, чтобы снять риски, связанные с финансовой устойчивостью.

К тому же, по его мнению, можно ожидать, что курсовая политика станет еще более предсказуемой. Вдобавок снизится напряженность для госбюджета на этот год. Из-за чего Министерству финансов будет легче в проведении долговой политики.

Для Минфина получение транша – и правда положительный момент, который улучшит запасы валюты и увеличит возможности рассчитываться по внешним долгам, соглашается старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

Пиковые выплаты по госдолгу в этом году правительству удалось пройти и без пересмотра программы, но без МВФ все же не обошлось. Фонд в рамках борьбы с последствиями пандемии распределил между странами 650 млрд долларов, из которых Украине досталось 2,7 млрд долларов.

И дальше находясь в программе МВФ, Украина сможет рассчитывать на облегченный доступ и большие возможности по привлечению средств как на внешнем, так и на внутреннем рынке, полагает Олег Устенко.

"Упрощается выход на внешние рынки, где стоимость заимствований для нас снижается. Это значит, что мы можем проводить эффективную долговую политику, меняя старые долги на новые, которые могут быть более длинными и более дешевыми. Для нас это более чем важно, учитывая, что стоимость обслуживания госдолга велика. Мы тратим на это около 4% ВВП", – добавил Олег Устенко.

Но, по мнению Тараса Котовича, не стоит ожидать, что Минфин будет выходить на рынки еврооблигаций до конца года. "Потребность в валюте остается небольшой. В то же время вопрос объемов финансирования бюджета за счет ОВГЗ будет зависеть от его размера, что, скорее всего, станет понятно в декабре", – пояснил эксперт ICU.

В целом рынок, по его словам, уже заложил в цены еврооблигаций решение МВФ по пересмотру программы. Поэтому особых изменений в ближайшее время здесь ожидать не стоит, считает Котович. "Но положительное решение фонда, по крайней мере, поддержит текущий уровень оценки инвесторами украинского суверенного риска", – добавил он.

Глава аналитического департамента ИК Concorde Capital Александр Паращий соглашается, что инвесторы уже учли будущее решение МВФ по Украине в своих ожиданиях, и это ранее могло отразиться на стоимости украинских облигаций. Тем не менее позитивный эффект все еще возможен, полагает эксперт.

"Если говорить о международных облигациях Украины, то за последнюю неделю они неплохо обвалились на новостях о возможной российской агрессии против нашей страны. Эта тема сейчас активно обсуждается в иностранных СМИ. И, скорее всего, именно эти события будут определять спрос, как на международные облигации, так и внутренние", – считает Паращий.

Подобная ситуация уже была в апреле, когда Россия бряцала оружием у границ Украины. Из-за такого поведения агрессора нерезиденты выходили из гособлигаций, опасаясь военного конфликта в стране, что неминуемо сказалось бы и на экономике. Эффект в начале года ощутил и валютный рынок: особой паники не было, но угроза нападения РФ не дала гривне укрепляться, хотя сугубо экономические причины для этого были.

То, что назначено заседание Совета директоров МВФ по Украине – это уже само по себе серьезный сигнал, соглашаются собеседники. Единственное, что может пойти не так, если его внезапно перенесут. Но видимых причин для такого развития событий нет.

Уже на март, вероятно, будет запланирован второй пересмотр продленной программы. И если Украина снова ее не нарушит, не исключено и объединение нескольких траншей, чего ранее хотела украинская сторона.