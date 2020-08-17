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В НБУ рассчитывают на второй транш от МВФ в этом году

Киев, Понедельник 17 августа 2020 07:25
В НБУ рассчитывают на второй транш от МВФ в этом году
Фото: Кирилл Шевченко (РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Точная дата пересмотра программы будет известна в конце августа

Свежий макропрогноз НБУ построен на предположении, что Украина получит в этом году второй транш МВФ по программе stand-by. НБУ вместе с правительством сфокусировались на выполнении положений Меморандума.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

"В настоящее время мы успешно движемся по выполнению положений Меморандума, в частности структурных маяков. Мы находимся в постоянном диалоге как с МВФ, так и с нашими другими международными партнерами. Считаю, что продолжение позитивной динамики сотрудничества станет залогом для получения следующих траншей в течение текущего года", - сказал глава центробанка.

Что же касается сроков пересмотра программы, Шевченко отметил, что на данный момент еще отпускной сезон и точные даты будут понятны ближе к концу августа.

Но, по его словам, он уже начал встречи с наблюдательными советами государственных банков по поводу выполнения программы по снижению проблемных кредитов в госбанках, как это и предусмотрено Меморандумом с МВФ.

"Этот структурный маяк выполнен и мы двигаемся дальше", - пояснил глава НБУ.

Напомним, в апреле 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов до 27,2 млрд долларов.

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