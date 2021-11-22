Сегодня МВФ определится с траншем для Украины
Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) планирует утвердить вопрос выделения Украине следующего транша. Первый пересмотр программы stand-by состоится в понедельник, 22 ноября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт МВФ.
Завершение первого пересмотра позволит выплатить Украине транш в объеме 500 млн СПЗ (специальных прав заимствований), что является эквивалентом около 700 млн долларов.
Отметим, что программа с Украиной в формате stand by длится 18 месяцев. Она заканчивается 8 декабря 2021 года.
Напомним, в октябре по итогам очередной успешной миссии МВФ заявил о возможности перечислить Украине транш на 700 млн долларов. Как правило транш перечисляют после заседания Совета директоров, украинская сторона ожидает, что деньги поступят в ноябре.