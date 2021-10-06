ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода, - Марченко

Новина українською →
Киев, Среда 06 октября 2021 09:27
Украина заинтересована продлить программу МВФ на полгода, - Марченко Фото: министр финансов Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Министерство финансов заинтересовано в том, чтобы продлить программу с МВФ еще на полгода. Сейчас идут соответствующие дискуссии с фондом.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр подтвердил, что украинская сторона, как и анонсировали в НБУ, инициировала расширение и продление программы.

"Решение должен принимать Фонд. Мы заинтересованы в том, чтобы продлить программу на полгода. Мы заложили в проект госбюджета средства от МВФ на следующий год, и мы бы хотели выполнить всю программу и получить по ней все транши", - сказал министр.

Что же касается ближайшего пересмотра программы по итогу работы миссии МВФ, Марченко не смог уточнить сроки и вынесение украинского вопроса на заседание совета директоров Фонда.

"У нас достаточно продуктивные дискуссии в рамках миссии. Пока я не готов комментировать. Я бы хотел, чтобы миссия имела логическое завершение, чтобы мы достигли staff level agreement (соглашение на уровне персона, - ред.)", - отметил он.

Читайте РБК-Украина в Google News
МВФ Украина
NEWS
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
Проект госбюджета-2022 могут изменить. В Минфине не исключают пересмотр макропрогноза
DAILY
Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Сергей Марченко: Бизнес и граждане не готовы понять и нести нагрузку пенсионной реформы