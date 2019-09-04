Трансфер Коноплянки обошелся "Шахтеру" в 1,5 млн евро

Фото: Евгений Коноплянка (schalke04.de)

Два года назад его цена составляла 12,5 млн евро

Донецкий "Шахтер" заплатил немецкому "Шальке" за трансфер полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянки 1,5 млн евро. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, тем самым клуб сэкономил 5 млн евро годичной зарплаты футболиста, чей контракт заканчивался летом 2020 года.

При этом авторитетный ресурс Transfermarkt оценивает Коноплянку на данный момент в 6,5 млн евро.

При этом издание напоминает, что Коноплянку перебрался в "Шальке" из испанской "Севильи" летом 2017 года за 12,5 млн евро. Всего за два года в немецком клубе хавбек забил 13 голов и сделал 9 результативных передач в 78 матчах.

Коноплянка стал игроком "Шахтера" 2 сентября. Соглашение с футболистом рассчитано на 3 года. В УПЛ игрок заявлен под 15 номером.

Украинец попрощался со своим бывшим клубом "Шальке" и пожелал ему выйти на первое место в Бундеслиге.

Ранее украинским вингером интересовался "Бешикташ", однако переход в турецкий клуб так и не состоялся. Также сообщалось об интересе со стороны итальянских клубов.

На счету Евгения 21 гол в 82 матчах в футболке сборной Украины.