Трансфер Коноплянки обійшовся "Шахтарю" в 1,5 млн євро

Фото: Євген Коноплянка (schalke04.de)

Два роки тому його ціна складала 12,5 млн євро

Донецький "Шахтар" заплатив німецькому "Шальке" за трансфер півзахисника збірної України Євгена Коноплянки 1,5 млн євро. Про це повідомляє Bild.

Як зазначає видання, тим самим клуб заощадив 5 млн євро річної зарплати футболіста, контракт якого закінчувався влітку 2020 року.

При цьому авторитетний ресурс Transfermarkt оцінює Коноплянку на даний момент в 6,5 млн євро.

При цьому видання нагадує, що Коноплянку перебрався у "Шальке" з іспанської "Севільї" влітку 2017 роки за 12,5 млн євро. Всього за два роки в німецькому клубі хавбек забив 13 голів і зробив 9 результативних передач в 78 матчах.

Коноплянка став гравцем "Шахтаря" 2 вересня. Угода з футболістом розрахована на 3 роки. В УПЛ гравець заявлений під 15 номером.

Українець попрощався зі своїм колишнім клубом "Шальке" і побажав йому вийти на перше місце в Бундеслізі.

Раніше українським вінгером цікавився "Бешикташ", однак перехід в турецький клуб так і не відбувся. Також повідомлялося про інтерес з боку італійських клубів

На рахунку Євгена 21 гол в 82 матчах у футболці збірної України..