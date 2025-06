Трампу заборонили розгортати Нацгвардію для зупинення протестів в Лос-Анджелесі

Американський суддя тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.

На думку судді, протести в місті не можна вважати повстанням, як це стверджував Трамп, виправдовуючи розгортання військ для посилення імміграційного контролю.

Окружний суддя Чарльз Брейєр із Сан-Франциско видав розпорядження, яке повертає контроль над Нацгвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому. Він особисто подав позов, щоб обмежити дії федеральних військ.

"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові мають бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", - заявив губернатор Каліфорнії.

The court just confirmed what we all know: The military belongs on the battlefield, not on our city streets.



End the unnecessary militarization of Los Angeles now, @realDonaldTrump.



Refusing to do so will only confirm your authoritarian tendencies.



The country is watching. pic.twitter.com/mqIbYRnPKb