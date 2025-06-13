Трампу заборонили розгортати Нацгвардію для зупинення протестів в Лос-Анджелесі
Суд заборонив Трампу розгортати Нацгвардію в Лос-Анджелесі. Федеральні війська повернуться під контроль губернатора опівдні п’ятниці, 13 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters, а також губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у мережі Х.
Американський суддя тимчасово заборонив президенту Дональду Трампу розгортати війська Національної гвардії в Лос-Анджелесі.
На думку судді, протести в місті не можна вважати повстанням, як це стверджував Трамп, виправдовуючи розгортання військ для посилення імміграційного контролю.
Вирок суду
Окружний суддя Чарльз Брейєр із Сан-Франциско видав розпорядження, яке повертає контроль над Нацгвардією губернатору Каліфорнії Гевіну Ньюсому. Він особисто подав позов, щоб обмежити дії федеральних військ.
"Суд щойно підтвердив те, що ми всі знаємо: військові мають бути на полі бою, а не на вулицях нашого міста", - заявив губернатор Каліфорнії.
The court just confirmed what we all know: The military belongs on the battlefield, not on our city streets.— Governor Gavin Newsom (@CAgovernor) June 13, 2025
End the unnecessary militarization of Los Angeles now, @realDonaldTrump.
Refusing to do so will only confirm your authoritarian tendencies.
The country is watching. pic.twitter.com/mqIbYRnPKb
Суперечка навколо протестів і розгортання військ вирішена
Суддя Брейєр заявив, що протести в Лос-Анджелесі не можна вважати "повстанням".
Дональд Трамп вважав інакше і виправдовував розгортання військ саме цим.
Губернатор Ньюсом закликав Трампа припинити мілітаризацію міста і назвав дії президента проявом авторитаризму.
Нагадаємо, що тиждень тому у районах Compton і Paramount в Лос-Анджелесі, а також інших містах штату Каліфорнія, спалахнули масові акції протесту. Причиною стала велика кількість затримань мігрантів Імміграційною та митною службою (ICE).
Для припинення акцій, Трамп розпорядився направити до міста 2000 солдатів Нацгвардії та 700 морських піхотинців. Рішення було ухвалене без погодження з губернатором Ньюсомом.
Війська Національної гвардії прибули до Лос-Анджелеса 8 червня, що спричинило гостре протистояння з керівництвом Каліфорнії.
Трамп пригрозив жорстким силовим розгоном протестів у разі неповаги до правоохоронців.
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