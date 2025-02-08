Трампу временно запретили отправить в отпуск не менее 2200 сотрудников USAID

Федеральный судья приказал администрации Трампа прекратить планы по отправке в административный отпуск не менее 2200 сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID). Запрет является временным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Окружной судья США Карл Николс объявил о временном запретительном приказе за несколько часов до того, как находящиеся в тяжелой ситуации агентство было готово отправить тысячи сотрудников в бессрочный отпуск или уволить их.

"Они не должны отправлять этих 2200 человек в административный отпуск сегодня вечером", - заявил Николс.

CNN уточняет, что 2200 сотрудников - это прямые наемники USAID. Еще 500 прямых сотрудников агентства уже были отстранены. Николс сказал, что его приказ не будет распространяться на них.

Приказ, который судья назвал "ограниченным", также останавливает "ускоренную высылку людей из страны", проводимую администрацией президента США Дональда Трампа.

Решение Николса, которое он планирует изложить в предстоящем письменном постановлении, скорее всего, останется в силе, пока судья рассматривает вопрос о том, следует ли вынести более длительные меры по блокированию усилий администрации в рамках иска, поданного в четверг двумя профсоюзными группами, представляющими сотрудников USAID.

Также отметим, что Карл Николс был назначен федеральным окружным судьей США по округу Колумбия в 2019 году. Его кандидатуру предложил непосредственно тогдашний и ныне действующий президент США Дональд Трамп.