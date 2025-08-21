Трампу скасували штраф у 500 млн доларів у справі про шахрайство в Нью-Йорку
Апеляційна палата Верховного суду штату Нью-Йорк скасувала штраф у понад 500 мільйонів доларів, накладений на Дональда Трампа у справі про шахрайство з нерухомістю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.
Позов у цій справі був поданий генеральною прокуроркою штату Летицією Джеймс у вересні 2022 року. Прокуратура висунула Трампу сім звинувачень, серед яких шахрайство, підробка документів і неправдиві фінансові звіти.
На початку 2024 року суд постановив, що Trump Organization завищувала вартість своєї нерухомості, щоб отримувати вигідніші кредити. Тоді Трампа оштрафували на 355 млн доларів, а з урахуванням пені сума перевищила пів мільярда. Крім того, йому та двом його синам заборонили протягом трьох років обіймати керівні посади у будь-яких компаніях у штаті Нью-Йорк.
Апеляційна палата у своєму рішенні зазначила, що примусове стягнення майже пів мільярда доларів є "надмірним покаранням", яке суперечить Восьмій поправці до Конституції США. Водночас сам вирок і обмеження на бізнес-діяльність Трампа та його синів залишаються чинними.
Після перемоги Дональда Трампа на виборах президента США у 2024 році всі кримінальні справи проти нього фактично були зупинені.
Інші скандали з Трампом
У квітні 2024 року розпочався судовий процес проти Дональда Трампа у справі про приховування виплат Стормі Деніелс. Він став першим в історії США кримінальним провадженням проти колишнього президента.
За словами Деніелс, вона познайомилася з Трампом у 2006 році на благодійному турнірі з гольфу і мала з ним таємний роман у той час, коли його дружина Меланія щойно народила дитину. У 2016 році акторка погрожувала розкрити подробиці, але отримала гроші за мовчання від представників Трампа. Сам факт такої угоди у США не є кримінальним злочином, однак слідство вважає, що для виплат могли використовуватися кошти передвиборного фонду, а спроби приховати ці витрати лягли в основу кримінального переслідування.
30 травня суд присяжних у Нью-Йорку визнав Трампа винним у підробці ділових документів, пов’язаних із виплатами Деніелс, що могли зашкодити його кампанії 2016 року. 12 присяжних дійшли висновку, що Трамп винен за всіма 34 пунктами обвинувачення. Кожен із цих епізодів міг каратися до чотирьох років ув’язнення.