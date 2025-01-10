Трампу оголосили вирок по справі про гроші акторці Стормі Деніелс
Суд Нью-Йорка оголосив вирок новообранному президенту США Дональду Трампу у справі про гроші акторці Стормі Деніелс. Він отримав умовний термін.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Президент Трамп був засуджений до умовного звільнення за визнання його винним у минулому році за 34 звинуваченнями в бізнес-шахрайстві, пов'язаному з виплатою грошей за мовчання Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року", - йдеться у статті.
Як зазначає видання, Трамп успішно використовував суди, щоб відкласти слухання, яке спочатку було призначене на липень, і закликав Верховний суд США призупинити винесення вироку у цій справі - вельми незвичайне прохання, яке частково спирається на минулорічне рішення суду про надання йому широкого імунітету від кримінального переслідування.
У четвер Верховний суд відхилив екстрене прохання Трампа про відстрочку винесення вироку.
Журналісти нагадують, що сьогоднішнє слухання відбувається в той час, коли Трамп готується до свого другого терміну на посаді президента, а "його Кабінет міністрів обирає лобі для підтримки в Сенаті".
Справа про гроші акторці Стормі Деніелс від Трампа: про що йдеться
Трампа звинувачуюють у виплаті 130 тисяч доларів акторці Стормі Деніелс, з якою у нього були інтимні відносини напередодні виборів президента США у 2016 році, коли Трамп переміг. Ці кошти він заплатив жінці за мовчання про їх зв'язок.
Наразі ця справа є єдиною серед інших проти Трампа в США, яка отримала логічне завершення у вигляді вироку. До того ж дві федеральні справи проти Трампа було припинено після його обрання у президенти, оскільки Мінюст заявив, що судове переслідування президента є неконституційним.
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