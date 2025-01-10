Трампу оголосили вирок по справі про гроші акторці Стормі Деніелс

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Президент Трамп був засуджений до умовного звільнення за визнання його винним у минулому році за 34 звинуваченнями в бізнес-шахрайстві, пов'язаному з виплатою грошей за мовчання Стормі Деніелс під час президентської кампанії 2016 року", - йдеться у статті.

Як зазначає видання, Трамп успішно використовував суди, щоб відкласти слухання, яке спочатку було призначене на липень, і закликав Верховний суд США призупинити винесення вироку у цій справі - вельми незвичайне прохання, яке частково спирається на минулорічне рішення суду про надання йому широкого імунітету від кримінального переслідування.

У четвер Верховний суд відхилив екстрене прохання Трампа про відстрочку винесення вироку.

Журналісти нагадують, що сьогоднішнє слухання відбувається в той час, коли Трамп готується до свого другого терміну на посаді президента, а "його Кабінет міністрів обирає лобі для підтримки в Сенаті".