Трампу отменили штраф в 500 млн долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке

Четверг 21 августа 2025 22:13
Трампу отменили штраф в 500 млн долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке
Автор: Валерия Полищук

Апелляционная палата Верховного суда штата Нью-Йорк отменила штраф в более 500 миллионов долларов, наложенный на Дональда Трампа по делу о мошенничестве с недвижимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Иск по этому делу был подан генеральным прокурором штата Летицией Джеймс в сентябре 2022 года. Прокуратура выдвинула Трампу семь обвинений, среди которых мошенничество, подделка документов и ложные финансовые отчеты.

В начале 2024 года суд постановил, что Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, чтобы получать более выгодные кредиты. Тогда Трампа оштрафовали на 355 млн долларов, а с учетом пени сумма превысила полмиллиарда. Кроме того, ему и двум его сыновьям запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в любых компаниях в штате Нью-Йорк.

Апелляционная палата в своем решении отметила, что принудительное взыскание почти полмиллиарда долларов является "чрезмерным наказанием", которое противоречит Восьмой поправке к Конституции США. В то же время сам приговор и ограничения на бизнес-деятельность Трампа и его сыновей остаются в силе.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году все уголовные дела против него фактически были остановлены.

Другие скандалы с Трампом

В апреле 2024 года начался судебный процесс против Дональда Трампа по делу о сокрытии выплат Сторми Дэниелс. Он стал первым в истории США уголовным производством против бывшего президента.

По словам Дэниелс, она познакомилась с Трампом в 2006 году на благотворительном турнире по гольфу и имела с ним тайный роман в то время, когда его жена Мелания только что родила ребенка. В 2016 году актриса угрожала раскрыть подробности, но получила деньги за молчание от представителей Трампа. Сам факт такой сделки в США не является уголовным преступлением, однако следствие считает, что для выплат могли использоваться средства предвыборного фонда, а попытки скрыть эти расходы легли в основу уголовного преследования.

30 мая суд присяжных в Нью-Йорке признал Трампа виновным в подделке деловых документов, связанных с выплатами Дэниелс, которые могли навредить его кампании 2016 года. 12 присяжных пришли к выводу, что Трамп виновен по всем 34 пунктам обвинения. Каждый из этих эпизодов мог наказываться до четырех лет заключения.

Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
