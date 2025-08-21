Трампу отменили штраф в 500 млн долларов по делу о мошенничестве в Нью-Йорке

Апелляционная палата Верховного суда штата Нью-Йорк отменила штраф в более 500 миллионов долларов, наложенный на Дональда Трампа по делу о мошенничестве с недвижимостью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на решение суда.

Иск по этому делу был подан генеральным прокурором штата Летицией Джеймс в сентябре 2022 года. Прокуратура выдвинула Трампу семь обвинений, среди которых мошенничество, подделка документов и ложные финансовые отчеты.

В начале 2024 года суд постановил, что Trump Organization завышала стоимость своей недвижимости, чтобы получать более выгодные кредиты. Тогда Трампа оштрафовали на 355 млн долларов, а с учетом пени сумма превысила полмиллиарда. Кроме того, ему и двум его сыновьям запретили в течение трех лет занимать руководящие должности в любых компаниях в штате Нью-Йорк.

Апелляционная палата в своем решении отметила, что принудительное взыскание почти полмиллиарда долларов является "чрезмерным наказанием", которое противоречит Восьмой поправке к Конституции США. В то же время сам приговор и ограничения на бизнес-деятельность Трампа и его сыновей остаются в силе.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США в 2024 году все уголовные дела против него фактически были остановлены.