Трампу подарували інструмент: експерт дав прогноз щодо зустрічі Зеленського та Путіна

Зустріч президента України Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зараз неможлива. На відміну від України, Кремль до такої зустрічі просто не готовий.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.

За словами експерта, ідея зустрічі - це правильний "тактичний інструмент" в руках України та США. Безсмертний підкреслив, що Трамп цим інструментом вже зіграв.

"І ми бачимо, що Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) ним зіграв вже, він відступив, він сказав "ні" (мається на увазі спростована вимога про те, що до зустрічі з Трампом російський диктатор має зустрітися із Зеленським, - ред.). І цей інструмент подарувала йому Україна", - пояснив експерт.

Безсмертний також відзначив, що це означає, що між Україною, Європою та США вперше з'явилося "ми" - натяк на спільність. Буде дуже погано, якщо ця спільність розвалиться.

Зустріч президента США з російським диктатором при цьому буде підв'язана під кроки саме Путіна. Тобто це означає, вважає Безсмертний, що станеться вона дуже не скоро. Санкції США, скоріше за все, також будуть підв'язані під те, що буде робити (або не робити) Путін.

"Будуть кроки - санкції будуть віддалятися, але не зніматися. Не буде кроків - санкції будуть підтискатися. В цьому відношення щодо зустрічі точнісінько так треба поводитися владі. Може бути, а може ні. Те, що з нашого боку - тут має бути інша зовсім позиція", - пояснив він.

Безсмертний додав, що в нинішній ситуації зустрічі Зеленського та Путіна бути не може.

"Це той випадок, коли виною є Кремль. Бо Зеленський готовий до зустрічі, а Кремль не готовий, він не може допустити цієї зустрічі", - резюмував експерт.