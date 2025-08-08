Трампу подарили инструмент: эксперт дал прогноз по встрече Зеленского и Путина: эксперт дал прогноз по встрече Зеленского и Путина

Встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Владимиром Путиным сейчас невозможна. В отличие от Украины, Кремль к такой встрече просто не готов.

По словам эксперта, идея встречи - это правильный "тактический инструмент" в руках Украины и США. Бессмертный подчеркнул, что Трамп этим инструментом уже сыграл.

"И мы видим, что Трамп (президент США Дональд Трамп, - ред.) им сыграл уже, он отступил, он сказал "нет" (имеется в виду опровергнутое требование о том, что до встречи с Трампом российский диктатор должен встретиться с Зеленским, - ред.) И этот инструмент подарила ему Украина", - пояснил эксперт.

Бессмертный также отметил, что это означает, что между Украиной, Европой и США впервые появилось "мы" - намек на общность. Будет очень плохо, если эта общность развалится.

Встреча президента США с российским диктатором при этом будет подвязана под шаги именно Путина. То есть это означает, считает Бессмертный, что произойдет она очень не скоро. Санкции США, скорее всего, также будут подвязаны под то, что будет делать (или не делать) Путин.

"Будут шаги - санкции будут отдаляться, но не сниматься. Не будет шагов - санкции будут поджиматься. В этом отношение по встрече точь-в-точь так надо вести себя власти. Может быть, а может нет. То, что с нашей стороны - здесь должна быть другая совсем позиция", - пояснил он.

Бессмертный добавил, что в нынешней ситуации встречи Зеленского и Путина быть не может.

"Это тот случай, когда виной является Кремль. Потому что Зеленский готов к встрече, а Кремль не готов, он не может допустить этой встречи", - резюмировал эксперт.