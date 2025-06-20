Трампу дозволили застосувати Нацгвардію проти протестів у Лос-Анджелесі

У четвер, 19 червня, у Сан-Франциско колегія з трьох суддів вирішила, що адміністрація Трампа може використовувати війська Національної гвардії Каліфорнії для реагування на протести. Американський суд визнав, що президент, ймовірно, діяв законно.

Це рішення не є остаточним і, ймовірно, негайно оскаржене. Каліфорнія може подати апеляцію на це рішення до Верховного суду США або до більшої колегії в тому ж апеляційному суді.

Трамп в соцмережі Truth Social назвав рішення суду "великою перемогою" і заявив, що залучення Нацгвардії є "основним повноваженням" президентства.