Трампу дозволили застосувати Нацгвардію проти протестів у Лос-Анджелесі

Президенту США Дональду Трампу все ж дозволили використовувати Нацгвардію для реагування на протести в Лос-Анджелесі. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У четвер, 19 червня, у Сан-Франциско колегія з трьох суддів вирішила, що адміністрація Трампа може використовувати війська Національної гвардії Каліфорнії для реагування на протести. Американський суд визнав, що президент, ймовірно, діяв законно.
Це рішення не є остаточним і, ймовірно, негайно оскаржене. Каліфорнія може подати апеляцію на це рішення до Верховного суду США або до більшої колегії в тому ж апеляційному суді.
Трамп в соцмережі Truth Social назвав рішення суду "великою перемогою" і заявив, що залучення Нацгвардії є "основним повноваженням" президентства.
Президент США Дональд Трамп відразу після повернення до Білого дому розпочав кампанію з депортації мігрантів. Наприкінці лютого і на початку березня відбувалися акції протесту проти Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса.
У Лос-Анджелесі на початку червня спалахнули масові протести після того, як імміграційна служба затримала в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів.
Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.
Губернатор Каліфорнії вважає рішення Трампа незаконним, назвавши розгортання військ "захопленням влади". Спочатку суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі, але, як відомо, Білий дім виграв апеляцію.
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