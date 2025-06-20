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Трампу дозволили застосувати Нацгвардію проти протестів у Лос-Анджелесі

Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президенту США Дональду Трампу все ж дозволили використовувати Нацгвардію для реагування на протести в Лос-Анджелесі. Відповідне рішення ухвалив апеляційний суд.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

У четвер, 19 червня, у Сан-Франциско колегія з трьох суддів вирішила, що адміністрація Трампа може використовувати війська Національної гвардії Каліфорнії для реагування на протести. Американський суд визнав, що президент, ймовірно, діяв законно.

Це рішення не є остаточним і, ймовірно, негайно оскаржене. Каліфорнія може подати апеляцію на це рішення до Верховного суду США або до більшої колегії в тому ж апеляційному суді.

Трамп в соцмережі Truth Social назвав рішення суду "великою перемогою" і заявив, що залучення Нацгвардії є "основним повноваженням" президентства.

 

Протести в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп відразу після повернення до Білого дому розпочав кампанію з депортації мігрантів. Наприкінці лютого і на початку березня відбувалися акції протесту проти Трампа та віцепрезидента США Джей Ді Венса.

У Лос-Анджелесі на початку червня спалахнули масові протести після того, як імміграційна служба затримала в місті щонайменше 118 нелегальних мігрантів.

Трамп розпорядився направити до Лос-Анджелесу Нацгвардію, щоб придушити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.

Губернатор Каліфорнії вважає рішення Трампа незаконним, назвавши розгортання військ "захопленням влади". Спочатку суд заборонив Трампу розгортати війська Нацгвардії в Лос-Анджелесі, але, як відомо, Білий дім виграв апеляцію.

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Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампЛос-АнджелесКалифорния