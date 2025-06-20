Трампу разрешили применить Нацгвардию против протестов в Лос-Анджелесе

Президенту США Дональду Трампу все же разрешили использовать Нацгвардию для реагирования на протесты в Лос-Анджелесе. Соответствующее решение принял апелляционный суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
В четверг, 19 июня, в Сан-Франциско коллегия из трех судей решила, что администрация Трампа может использовать войска Национальной гвардии Калифорнии для реагирования на протесты. Американский суд признал, что президент, вероятно, действовал законно.
Это решение не является окончательным и, вероятно, будет немедленно обжаловано. Калифорния может подать апелляцию на это решение в Верховный суд США или в большую коллегию в том же апелляционном суде.
Трамп в соцсети Truth Social назвал решение суда "большой победой" и заявил, что привлечение Нацгвардии является "основным полномочием" президентства.
Президент США Дональд Трамп сразу после возвращения в Белый дом начал кампанию по депортации мигрантов. В конце февраля и в начале марта проходили акции протеста против Трампа и вице-президента США Джей Ди Венса.
В Лос-Анджелесе в начале июня вспыхнули массовые протесты после того, как иммиграционная служба задержала в городе по меньшей мере 118 нелегальных мигрантов.
Трамп распорядился направить в Лос-Анджелес Нацгвардию, чтобы подавить беспорядки. Эти войска находились под руководством штата Калифорния.
Губернатор Калифорнии считает решение Трампа незаконным, назвав развертывание войск "захватом власти". Сначала суд запретил Трампу разворачивать войска Нацгвардии в Лос-Анджелесе, но, как известно, Белый дом выиграл апелляцию.
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