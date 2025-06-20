Трампу разрешили применить Нацгвардию против протестов в Лос-Анджелесе

В четверг, 19 июня, в Сан-Франциско коллегия из трех судей решила, что администрация Трампа может использовать войска Национальной гвардии Калифорнии для реагирования на протесты. Американский суд признал, что президент, вероятно, действовал законно.

Это решение не является окончательным и, вероятно, будет немедленно обжаловано. Калифорния может подать апелляцию на это решение в Верховный суд США или в большую коллегию в том же апелляционном суде.

Трамп в соцсети Truth Social назвал решение суда "большой победой" и заявил, что привлечение Нацгвардии является "основным полномочием" президентства.