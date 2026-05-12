"Трампофона" може не бути: що відбувається зі скандальним T1 Phone

10:41 12.05.2026 Вт
2 хв
Амбітний проєкт, схоже, залишає тисячі прихильників ні з чим
aimg Ольга Завада
"Трампофона" може не бути: що відбувається зі скандальним T1 Phone
Проєкт смартфона Trump T1 Phone, який мав стати "американською відповіддю світовим брендам", опинився у центрі гучного скандалу. Після року порожніх обіцянок компанія Trump Mobile оновила умови користування, фактично знявши з себе будь-яку відповідальність за випуск пристрою та повернення коштів клієнтам.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Trump Mobile.

Від обіцянок до повної невизначеності

Історія Trump T1 Phone розпочалася у червні минулого року з гучного анонсу. Апарат вартістю 499 доларів мав скласти конкуренцію пристроям середнього сегмента.

Головною "фішкою" називали американське походження - смартфон обіцяли збирати безпосередньо у США, хоча це й піддвали сумніву.

Проте за місяці, що минули після старту передзамовлень, риторика компанії почала стрімко змінюватися. Спочатку Trump Mobile декілька разів переглядала дизайн та технічні характеристики гаджета. Згодом зникла і теза про виробництво в Америці. Останній варіант пристрою, представлений у квітні, за свідченнями експертів, був лише перебрендованою версією тайванського HTC U24 Pro.

Юридичні маніпуляції та відмова від зобов'язань

Найбільше обурення у покупців викликала тиха зміна умов передзамовлення. У новій редакції правил компанія прямо вказала, що депозит у розмірі 100 доларів не є завершенням угоди купівлі-продажу. Тепер цей внесок лише дає клієнту "можливість придбати смартфон, якщо той колись вийде на ринок".

Ба більше, Trump Mobile тепер офіційно заявляє, що передзамовлення не гарантує початку виробництва пристрою, а початкова ціна у 499 доларів може бути змінена в будь-який момент. Фактично компанія юридично убезпечила себе від претензій у разі повного закриття проєкту.

&quot;Трампофона&quot; може не бути: що відбувається зі скандальним T1 PhoneУривок користувацької угоди (скриншот: Trump Mobile)

Депозити під питанням: досвід користувачів

Хоча офіційні умови передбачають повернення депозиту у разі припинення розробки, реальність виявилася іншою. На платформі Reddit дедалі більше користувачів скаржаться на отримання електронних листів від Trump Mobile, у яких повідомляється про скасування випуску T1 Phone. При цьому у листах зазначається, що 100 доларів, які внесли потенційні клієнти, поверненню не підлягають.

Наразі компанія офіційно не прокоментувала масові відмови у відшкодуванні коштів.

