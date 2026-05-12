"Трампофона" может не быть: что происходит со скандальным T1 Phone

Проект смартфона Trump T1 Phone, который должен был стать "американским ответом мировым брендам", оказался в центре громкого скандала. После года пустых обещаний компания Trump Mobile обновила условия пользования, фактически сняв с себя любую ответственность за выпуск устройства и возврат средств клиентам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Trump Mobile .

От обещаний до полной неопределенности

История Trump T1 Phone началась в июне прошлого года с громкого анонса. Аппарат стоимостью 499 долларов должен был составить конкуренцию устройствам среднего сегмента.

Главной "фишкой" называли американское происхождение - смартфон обещали собирать непосредственно в США, хотя это и подвергали сомнению.

Однако за месяцы, прошедшие после старта предзаказов, риторика компании начала стремительно меняться. Сначала Trump Mobile несколько раз пересматривала дизайн и технические характеристики гаджета. Впоследствии исчез и тезис о производстве в Америке. Последний вариант устройства, представленный в апреле, по свидетельствам экспертов, был лишь перебрендированной версией тайваньского HTC U24 Pro.

Юридические манипуляции и отказ от обязательств

Наибольшее возмущение у покупателей вызвало тихое изменение условий предзаказа. В новой редакции правил компания прямо указала, что депозит в размере 100 долларов не является завершением сделки купли-продажи. Теперь этот взнос лишь дает клиенту "возможность приобрести смартфон, если тот когда-нибудь выйдет на рынок".

Более того, Trump Mobile теперь официально заявляет, что предзаказ не гарантирует начала производства устройства, а начальная цена в 499 долларов может быть изменена в любой момент. Фактически компания юридически обезопасила себя от претензий в случае полного закрытия проекта.

Отрывок пользовательского соглашения (скриншот: Trump Mobile)

Депозиты под вопросом: опыт пользователей

Хотя официальные условия предусматривают возврат депозита в случае прекращения разработки, реальность оказалась другой. На платформе Reddit все больше пользователей жалуются на получение электронных писем от Trump Mobile, в которых сообщается об отмене выпуска T1 Phone. При этом в письмах отмечается, что 100 долларов, которые внесли потенциальные клиенты, возврату не подлежат.

Сейчас компания официально не прокомментировала массовые отказы в возмещении средств.