ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

"Трампофона" может не быть: что происходит со скандальным T1 Phone

10:41 12.05.2026 Вт
2 мин
Амбициозный проект, похоже, оставляет тысячи сторонников ни с чем
aimg Ольга Завада
"Трампофона" может не быть: что происходит со скандальным T1 Phone Пользователи могут не получить желаемый "трампофон" (скриншот: Trump Mobile)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Проект смартфона Trump T1 Phone, который должен был стать "американским ответом мировым брендам", оказался в центре громкого скандала. После года пустых обещаний компания Trump Mobile обновила условия пользования, фактически сняв с себя любую ответственность за выпуск устройства и возврат средств клиентам.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Trump Mobile.

Больше интересного: Трампофон выходит на рынок: сколько стоит золотой смартфон T1 и какое "железо"

От обещаний до полной неопределенности

История Trump T1 Phone началась в июне прошлого года с громкого анонса. Аппарат стоимостью 499 долларов должен был составить конкуренцию устройствам среднего сегмента.

Главной "фишкой" называли американское происхождение - смартфон обещали собирать непосредственно в США, хотя это и подвергали сомнению.

Однако за месяцы, прошедшие после старта предзаказов, риторика компании начала стремительно меняться. Сначала Trump Mobile несколько раз пересматривала дизайн и технические характеристики гаджета. Впоследствии исчез и тезис о производстве в Америке. Последний вариант устройства, представленный в апреле, по свидетельствам экспертов, был лишь перебрендированной версией тайваньского HTC U24 Pro.

Юридические манипуляции и отказ от обязательств

Наибольшее возмущение у покупателей вызвало тихое изменение условий предзаказа. В новой редакции правил компания прямо указала, что депозит в размере 100 долларов не является завершением сделки купли-продажи. Теперь этот взнос лишь дает клиенту "возможность приобрести смартфон, если тот когда-нибудь выйдет на рынок".

Более того, Trump Mobile теперь официально заявляет, что предзаказ не гарантирует начала производства устройства, а начальная цена в 499 долларов может быть изменена в любой момент. Фактически компания юридически обезопасила себя от претензий в случае полного закрытия проекта.

&quot;Трампофона&quot; может не быть: что происходит со скандальным T1 PhoneОтрывок пользовательского соглашения (скриншот: Trump Mobile)

Депозиты под вопросом: опыт пользователей

Хотя официальные условия предусматривают возврат депозита в случае прекращения разработки, реальность оказалась другой. На платформе Reddit все больше пользователей жалуются на получение электронных писем от Trump Mobile, в которых сообщается об отмене выпуска T1 Phone. При этом в письмах отмечается, что 100 долларов, которые внесли потенциальные клиенты, возврату не подлежат.

Сейчас компания официально не прокомментировала массовые отказы в возмещении средств.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Смартфоны
Новости
Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
Горели детсад и железная дорога, есть раненые: все о последствиях атаки РФ после "перемирия"
Аналитика
На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир На пороге бунта? Почему российские элиты и общество перестали верить Путину