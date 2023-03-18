Трампа звинуватили у приховуванні подарунків від керівників інших країн

Дональда Трампа звинуватили у тому, що він не зареєстрував більше ста подарунків від іноземних урядів та керівників держав на загальну суму близько 291 тисячі доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь комітету палати представників США з нагляду.

Повідомляється, що до незареєстрованих подарунків Трампа входили, зокрема, золоті ключки для гольфу від екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе і шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва. Крім того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, отримав від принца Саудівської Аравії Мухаммеда бен Салмана кинджал та два набори мечів. В даний час закон США про іноземні подарунки та прикраси забороняє президентам і федеральним чиновникам присвоювати іноземні подарунки дорожче за 415 доларів. За законом, такі подарунки мають передаватися на зберігання державі.