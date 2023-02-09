ua ru
Чт, 09 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Після двох років бана. Facebook розблокував сторінку Трампа

Новость на русском →
Четвер 09 лютого 2023 20:43
Після двох років бана. Facebook розблокував сторінку Трампа Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook відновили після двох років бана. Сторінку в соціальній мережі було заблоковано після заворушень у Капітолії, які сталися у січні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Facebook.

Користувачі соціальної мережі знову можуть бачити сторінку колишнього президента США у Facebook, останній запис на якому було зроблено 6 січня 2021 року.

Сторінку Трамп у Facebook було заблоковано 7 січня 2021 року, наступного дня після смертоносного заколоту, під час якого сотні його прихильників увірвалися до законодавчого органу США. Тоді президенту також заборонили скористатися Twitter.

Після заборони використовувати популярні соціальні мережі, Трамп зареєстрував свій власний сайт Truth Social.

Нагадаємо, раніше помічники колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до материнської компанії Facebook із проханням розблокувати його обліковий запис.

Крім того, Twitter планував запровадити постійну заборону, проте новий власник Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа 19 листопада і розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Facebook Дональд Трамп
NEWS
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
Резніков заявив про загрозу наступу росіян на південному сході
DAILY
Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Аварійні мережі. Чому енергосистема не витримує навантажень після ремонтів