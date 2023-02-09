Після двох років бана. Facebook розблокував сторінку Трампа

Акаунт колишнього президента США Дональда Трампа у Facebook відновили після двох років бана. Сторінку в соціальній мережі було заблоковано після заворушень у Капітолії, які сталися у січні 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Трампа у Facebook .

Користувачі соціальної мережі знову можуть бачити сторінку колишнього президента США у Facebook, останній запис на якому було зроблено 6 січня 2021 року.

Сторінку Трамп у Facebook було заблоковано 7 січня 2021 року, наступного дня після смертоносного заколоту, під час якого сотні його прихильників увірвалися до законодавчого органу США. Тоді президенту також заборонили скористатися Twitter.

Після заборони використовувати популярні соціальні мережі, Трамп зареєстрував свій власний сайт Truth Social.

Нагадаємо, раніше помічники колишнього президента США Дональда Трампа звернулися до материнської компанії Facebook із проханням розблокувати його обліковий запис.

Крім того, Twitter планував запровадити постійну заборону, проте новий власник Ілон Маск відновив обліковий запис Трампа 19 листопада і розкритикував попереднє керівництво компанії за заборону.

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