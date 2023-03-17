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YouTube відновив акаунт Трампа після дворічного бану

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США, П'ятниця 17 березня 2023 20:21
YouTube відновив акаунт Трампа після дворічного бану Фото: колишній президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 березня, YouTube відновив обліковий запис колишнього президента США Дональда Трампа, який був два роки заблокований після штурму Капітолія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Відсьогодні канал Дональда Дж. Трампа більше не обмежений і може завантажувати новий контент", - написав YouTube у Twitter.

Цей крок слідує за подібними рішеннями, прийнятими Meta, яка володіє Facebook і Instagram, і Twitter, що належить Ілону Маску.

Зауважимо, що Трампу заборонили публікувати відео на YouTube у січні 2021 року, тоді YouTube заявив, що його канал порушив правила щодо підбурювання до насильства.

Проте наразі YouTube вирішив відновити канал колишнього президента, запевнивши, що він і надалі підпадатиме під дію їх політики.

"Ми ретельно оцінили триваючий ризик насильства в реальному світі, водночас збалансувавши шанс для виборців однаково почути головних національних кандидатів напередодні виборів...Цей канал і надалі підпадає під дію нашої політики, як і будь-який інший канал на YouTube", - додали в компанії.

Чому акаунт був заблокований

Через кілька днів після того, як прихильники Трампа штурмували Капітолій США у Вашингтоні 6 січня 2021 року. YouTube заборонив Трампу публікувати відео на своїй платформі.

Сотні бунтівників увійшли до комплексу, коли Конгрес США намагався засвідчити перемогу Джо Байдена на президентських виборах.

Після заворушень облікові записи пана Трампа у Facebook, Instagram і Twitter також були призупинені.

Проте в 2022 році колишній президент США оголосив, що балотуватиметься на пост президента США в 2024 році, і відтоді його облікові записи на всіх цих платформах повернулися.

У нього нині понад 2,6 мільйона підписників на YouTube, а також 87 мільйонів підписників у Twitter, 34 мільйони у Facebook і 23 мільйони в Instagram.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Facebook розблокував сторінку Трампа.

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