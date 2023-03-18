Трампа обвинили в сокрытии подарков от руководителей других стран

Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств на общую сумму около 291 тысячи долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад комитета палаты представителей США по надзору.
Сообщается, что в число незарегистрированных подарков Трампа входили, в частности, золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Кроме того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал и два набора мечей.
В настоящее время закон США об иностранных подарках и украшениях запрещает президентам и федеральным чиновникам присваивать иностранные подарки дороже 415 долларов. По закону такие подарки должны передаваться на хранение государству.
Ранее мы писали, что 17 марта YouTube возобновил аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа, который был два года заблокирован после штурма Капитолия. Также сообщалось, что Facebook разблокировал страницу Трампа.
Кроме того, Twitter планировал ввести постоянный запрет, однако новый владелец Илон Маск возобновил аккаунт Трампа 19 ноября и раскритиковал предыдущее руководство компании за запрет.
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