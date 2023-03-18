Трампа обвинили в сокрытии подарков от руководителей других стран

Дональда Трампа обвинили в том, что он не зарегистрировал более ста подарков от иностранных правительств и руководителей государств на общую сумму около 291 тысячи долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад комитета палаты представителей США по надзору.

Сообщается, что в число незарегистрированных подарков Трампа входили, в частности, золотые клюшки для гольфа от экс-премьера Японии Синдзо Абэ и шелковый ковер от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Кроме того, зять Дональда Трампа, Джаред Кушнер, получил от принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана кинжал и два набора мечей. В настоящее время закон США об иностранных подарках и украшениях запрещает президентам и федеральным чиновникам присваивать иностранные подарки дороже 415 долларов. По закону такие подарки должны передаваться на хранение государству.