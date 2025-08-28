UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Трампа зробили заяву про його реакцію на удар Росії по Києву

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент США Дональд Трамп був незадоволений через російський удар по Києву. Але його це "не здивувало".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прессекретаря Білого дому Каролін Лівітт.

У Лівітт запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим.

"Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований", - відповіла Лівітт.

Вона нагадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. Внаслідок атак українських захисників з ладу було виведено 20% нафтопереробних потужностей Росії.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - додала прессекретар.

Вона припустила, що обидві сторони нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ "повинні цього захотіти".

Удар Росії по Києву

Нагадаємо, в ніч на 28 серпня російські окупанти запустили по Україні майже 600 безпілотників і 31 ракету. Основною ціллю ворога був Київ.

Станом на зараз відомо, що загинула щонайменше 21 людина. Серед загиблих - четверо дітей.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, така атака демонструє, що російський диктатор Володимир Путін обирає замість миру балістику.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиБілий дімДональд ТрампВійна в Україні