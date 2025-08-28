У Трампа зробили заяву про його реакцію на удар Росії по Києву

У Лівітт запитали, чи згодна вона зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який назвав масований удар Росії по Україні в ніч на 28 серпня кричущим.

"Справа не в тому, чи згодна я, а в тому, що думає президент. А я знаю, що він думає, тому що говорила із ним про це. Він був незадоволений цією новиною, але й не здивований", - відповіла Лівітт.

Вона нагадала, що Росія вдарила по Києву, а Україна атакувала російські нафтопереробні заводи. Внаслідок атак українських захисників з ладу було виведено 20% нафтопереробних потужностей Росії.

"Президент уважно стежить за ситуацією, і, на жаль, убивства триватимуть, поки триває війна. Саме тому він хоче її завершити і працює над цим більше, ніж будь-хто", - додала прессекретар.

Вона припустила, що обидві сторони нібито поки що не готові завершити війну самі, і лідери України та РФ "повинні цього захотіти".