У Трампа сделали заявление о его реакции на удар России по Киеву

Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп был недоволен из-за российского удара по Киеву. Но его это "не удивило".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг пресс-секретаря Белого дома Каролин Ливитт.

У Ливитт спросили, согласна ли она со спецпредставителем президента США Китом Келлогом, который назвал массированный удар России по Украине в ночь на 28 августа вопиющим. 

"Дело не в том, согласна ли я, а в том, что думает президент. А я знаю, что он думает, потому что говорила с ним об этом. Он был недоволен этой новостью, но и не удивлен", - ответила Ливитт. 

Она напомнила, что Россия ударила по Киеву, а Украина атаковала российские нефтеперерабатывающие заводы. В результате атак украинских защитников из строя были выведены 20% нефтеперерабатывающих мощностей России. 

"Президент внимательно следит за ситуацией, и, к сожалению, убийства будут продолжаться, пока продолжается война. Именно поэтому он хочет ее завершить и работает над этим больше, чем кто-либо", - добавила пресс-секретарь. 

Она допустила, что обе стороны якобы пока не готовы завершить войну сами, и лидеры Украины и РФ "должны этого захотеть". 

Удар России по Киеву

Напомним, в ночь на 28 августа российские оккупанты запустили по Украине почти 600 беспилотников и 31 ракету. Основной целью врага был Киев.

По состоянию на сейчас известно, что погиб по меньшей мере 21 человек. Среди погибших - четверо детей.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, такая атака демонстрирует, что российский диктатор Владимир Путин выбирает вместо мира баллистику.

