У Трампа не смогли четко сказать, прекратили ли США передачу разведданных Украине

Президент США Дональд Трамп ранее неоднократно требовал у Украины прекратить бить по российским НПЗ. После отказа американская сторона якобы угрожала прекратить обмен разведданными с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Белого дома Кэти Захарии во время брифинга с медиа, передает The White House в Х.

У Трампа не знают

Журналист прямо спросил Захарию: перестали ли США передавать разведывательную информацию Украине?

На что пресс-секретарь Белого дома не смогла дать четкую формулировку.

"Мне нужно будет выяснить этот вопрос и дать вам ответ", - сказала она.

Прекращение обмена разведданными

Ранее РБК-Украина писало, что во время переговоров представители США угрожали прекратить передачу Украине разведданных, если Силы обороны не остановят удары по российским НПЗ.

Позже министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что, несмотря на напряженность в отношениях с Вашингтоном, обмен разведывательной информацией между Украиной и США продолжается.