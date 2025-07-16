У Трампа згортають тисячі військ Нацгвардії в Лос-Анджелесі після протестів

Протести в Лос-Анджелесі

Президент США Дональд Трамп, повернувшись до Білого дому, одразу ініціював кампанію з депортацій мігрантів. Це рішення викликало протести проти нього та віцепрезидента Джей Ді Венса.

На початку червня в Лос‑Анджелесі протестувальники вийшли на вулиці після затримання щонайменше 118 мігрантів імміграційною службою. У відповідь Трамп наказав розгорнути Нацгвардію, щоб припинити заворушення. Ці війська перебували під керівництвом штату Каліфорнія.

Губернатор Каліфорнії заявив, що рішення президента є незаконним та назвав введення військ "захопленням влади".

Спочатку суд заборонив Трампу використання Нацгвардії в Лос‑Анджелесі, проте потім Білий дім досяг перемоги в апеляційній інстанції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.