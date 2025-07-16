У Трампа сворачивают тысячи войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе после протестов

Всего в Лос-Анджелесе было развернуто около 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев США. Пока непонятно, как долго останутся остальные.

Военным было поручено охранять федеральные здания и охранять иммиграционных агентов во время проведения ими арестов.