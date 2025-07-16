У Трампа сворачивают тысячи войск Нацгвардии в Лос-Анджелесе после протестов

Администрация президента США Дональда Трампа прекращает развертывание 2 тысяч военнослужащих Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Военных перебросили для пресечения протестов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Пентагона Шона Парнелла, которого цитирует The Associated Press.
Всего в Лос-Анджелесе было развернуто около 4 тысяч военнослужащих Национальной гвардии и 700 морских пехотинцев США. Пока непонятно, как долго останутся остальные.
Военным было поручено охранять федеральные здания и охранять иммиграционных агентов во время проведения ими арестов.
Президент США Дональд Трамп, вернувшись в Белый дом, сразу инициировал кампанию по депортации мигрантов. Это решение вызвало протесты против него и вице-президента Джей Ди Вэнса.
В начале июня в Лос-Анджелесе протестующие вышли на улицы после задержания по меньшей мере 118 мигрантов иммиграционной службой. В ответ Трамп приказал развернуть Нацгвардию, чтобы прекратить беспорядки. Эти войска находились под руководством штата Калифорния.
Губернатор Калифорнии заявил, что решение президента является незаконным и назвал введение войск "захватом власти".
Сначала суд запретил Трампу использование Нацгвардии в Лос-Анджелесе, однако затем Белый дом одержал победу в апелляционной инстанции.
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