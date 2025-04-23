У Трампа згорнули розслідування звірств РФ в Україні, - WP

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

За словами двох співрозмовників видання, у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства Росії в Україні. Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі.

Як повідомили WP три нинішні і колишні посадовці США, також розпущено міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Експерти вважають, що такі дії сигналізують союзникам і супротивникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - сказав Елі Розенбаум, колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року.