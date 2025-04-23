ua en ru
Ср, 23 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Трампа згорнули розслідування звірств РФ в Україні, - WP

Вашингтон, Середа 23 квітня 2025 09:08
UA EN RU
У Трампа згорнули розслідування звірств РФ в Україні, - WP Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Адміністрація президента США Дональда Трампа розформувала групу, яка займалася розслідуванням воєнних злочинів РФ в Україні. Посаду координатора групи скоротили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Як зазначає видання, Білий дім скоротив роботу групи Міністерства юстиції з розслідування воєнних злочинів РФ та скасував програму арешту активів російських олігархів, які потрапили під санкції.

За словами двох співрозмовників видання, у Трампа також скоротили посаду координатора групи для збору розвідданих про звірства Росії в Україні. Ця посада була створена Конгресом на двопартійній основі.

Як повідомили WP три нинішні і колишні посадовці США, також розпущено міжвідомчу робочу групу під керівництвом цього координатора.

Експерти вважають, що такі дії сигналізують союзникам і супротивникам про зменшення ролі США як глобального голосу за верховенство права.

"Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у воєнних злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни", - сказав Елі Розенбаум, колишній керівник групи з розслідування воєнних злочинів Мін'юсту США, який пішов у відставку в січні 2024 року.

Офіс директора національної розвідки (ODNI), якому підпорядковувався координатор, не надав коментар.

Скорочення допомоги США

Нагадаємо, що минулого місяця США припинили надання допомоги Україні, а також обмін розвідданими. Втім, згодом постачання зброї було відновлено.

Як повідомляють західні ЗМІ, в адміністрації Трампа зараз не обговорюють продовження допомоги Україні. Допомога, яка була ухвалена за президентства Джо Байдена, закінчується.

Після повернення Дональда Трампа до Білого дому США вийшли з міжнародної групи під керівництвом ЄС, яка була створена, щоб покарати Москву за порушення міжнародного права під час вторгнення в Україну.

Також США припинили роботу ініціативи з пошуку українських дітей, яких депортувала РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сполучені Штати Америки Україна Дональд Трамп Війна в Україні
NEWS
Ще понад 1200 загарбників, 85 артсистем і засіб ППО: Генштаб оновили дані про втрати РФ
Ще понад 1200 загарбників, 85 артсистем і засіб ППО: Генштаб оновили дані про втрати РФ
DAILY
Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Соціолог Володимир Паніотто: Більшість українців зберігають готовність до тривалого опору