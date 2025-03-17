Адміністрація Трампа припинила розслідування воєнних злочинів Путіна, - NYT

Міністерство юстиції США без зайвого галасу поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять із багатонаціональної групи. Вона була створена для розслідування дій людей, відповідальних за вторгнення в Україну, включно з Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times .

Рішення про вихід із Міжнародного центру з переслідування за злочин агресії проти України є останнім свідченням відходу адміністрації Дональда Трампа від зобов'язання Джозефа Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності.

Групу було створено з метою притягнення керівництва Росії, а також її союзників у Білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, яка визначається згідно з міжнародним правом і договорами як агресія, що порушує суверенітет іншої країни. Адміністрація Байдена долучилася до центру 2023 року,

Як повідомили джерела, знайомі із ситуацією, очікується, що рішення буде оголошено 17 березня в електронному листі співробітникам і членам головної організації групи - Агентства Європейського союзу зі співробітництва в галузі кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши в Гаагу старшого прокурора Міністерства юстиції для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу, виконувану Групою з відповідальності за воєнні злочини, яку було створено 2022 року тодішнім генеральним прокурором Мерріком Гарландом і укомплектовано досвідченими прокурорами. Вона була покликана координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повномасштабного вторгнення три роки тому.

"Воєнним злочинцям ніде сховатися", - заявив Гарланд, оголошуючи про створення підрозділу.

Він додав, що міністерство "використовуватиме всі можливості для притягнення до відповідальності тих, хто чинить воєнні злочини та інші злодіяння в Україні".

Міжнародна група

Під час адміністрації Байдена група, відома як WarCAT, зосередилася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим прокурорам і правоохоронним органам України матеріально-технічної допомоги, навчання і прямої допомоги в передачі звинувачень у воєнних злочинах, скоєних росіянами, в українські суди.

Команда дійсно порушила одну значущу справу. У грудні 2023 року прокурори США вперше застосували закон про воєнні злочини з моменту його ухвалення майже три десятиліття тому, щоб заочно пред'явити обвинувачення чотирьом російським солдатам у катуванні американця, який проживав у Херсонській області України.

Президент Трамп зблизився з Путіним, вступивши в конфлікт із президентом України Володимиром Зеленським, зайшовши так далеко, що неправдиво припустив, що Україна зіграла певну роль у провокуванні жорстокого і незаконного воєнного вторгнення Росії.

"Вам не слід було цього починати", - сказав Трамп у лютому, маючи на увазі лідерів України. "Ви могли б укласти угоду". Він продовжив, назвавши Зеленського "диктатором без виборів" і заявивши, що той "виконав жахливу роботу" на своїй посаді.

Адміністрація Трампа не навела жодних причин для виходу зі слідчої групи, окрім того самого пояснення, що й для інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів, повідомили джерела.