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У Трампа свернули расследование зверств РФ в Украине, - WP

Вашингтон, Среда 23 апреля 2025 09:08
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У Трампа свернули расследование зверств РФ в Украине, - WP Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Администрация президента США Дональда Трампа расформировала группу, которая занималась расследованием военных преступлений РФ в Украине. Должность координатора группы сократили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как отмечает издание, Белый дом сократил работу группы Министерства юстиции по расследованию военных преступлений РФ и отменил программу ареста активов российских олигархов, попавших под санкции.

По словам двух собеседников издания, у Трампа также сократили должность координатора группы для сбора разведданных о зверствах России в Украине. Эта должность была создана Конгрессом на двухпартийной основе.

Как сообщили WP три нынешние и бывшие чиновники США, также распущена межведомственная рабочая группа под руководством этого координатора.

Эксперты считают, что такие действия сигнализируют союзникам и противникам об уменьшении роли США как глобального голоса за верховенство права.

"Это очень тревожный отход от обязательства США привлекать к ответственности виновных в военных преступлениях и агрессии, особенно в самом кровавом конфликте, который Европа видела со времен Второй мировой войны", - сказал Эли Розенбаум, бывший руководитель группы по расследованию военных преступлений Минюста США, который ушел в отставку в январе 2024 года.

Офис директора национальной разведки (ODNI), которому подчинялся координатор, не предоставил комментарий.

Сокращение помощи США

Напомним, что в прошлом месяце США прекратили предоставление помощи Украине, а также обмен разведданными. Впрочем, позже поставки оружия были возобновлены.

Как сообщают западные СМИ, в администрации Трампа сейчас не обсуждают продолжение помощи Украине. Помощь, которая была одобрена при президентстве Джо Байдена, заканчивается.

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом США вышли из международной группы под руководством ЕС, которая была создана, чтобы наказать Москву за нарушение международного права во время вторжения в Украину.

Также США прекратили работу инициативы по поиску украинских детей, которых депортировала РФ.

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