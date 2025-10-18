UA

У Трампа збрехали? В Індії спростовують скорочення купівлі нафти з РФ, - Reuters

Фото: імпорт російської нафти в Індію цього місяця має збільшитися приблизно на 20% (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В адміністрації Трампа заявили, що Індія нібито вдвічі скоротила купівлю російської нафти. Однак індійські НПЗ не отримували подібних вказівок уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що російська нафта є головним подразником для президента США Дональда Трампа в його тривалих торгових переговорах з Індією.

Зокрема, половина його 50% мит на індійські товари введена у відповідь через закупівлі російської нафти. У Трампа ж кажуть, що Москва використовує доходи від продажу нафти для фінансування війни проти України.

Раніше в четвер представник Білого дому повідомив агентству, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними, а також за його словами, індійські нафтопереробні заводи вже скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Однак джерела в індійській галузі стверджують, що Нью-Делі не повідомляв НПЗ про будь-які прохання про скорочення російського імпорту.

За їхніми словами, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на відвантаження в листопаді, включно з частиною партій з поставкою в грудні. У зв'язку з цим, будь-яке скорочення може може позначитися на показниках за грудень або січень.

Також за оцінками компанії Kpler, імпорт російської нафти в Індію цього місяця має збільшитися приблизно на 20% і становитиме 1,9 млн барелів на день.

Індія і російська нафта

Нагадаємо, в ніч на 16 жовтня президент США Дональд Трамп заявив, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пообіцяв йому припинити закупівлі нафти з РФ.

Також 17 жовтня з'явилася інформація, що два індійських НПЗ купили 4 млн барелів гаянської нафти в американської компанії ExxonMobil. За даними Reuters, збільшення кількості поставок сирої нафти допоможе нафтопереробним заводам замінити частину імпорту російської нафти.

