У Трампа збрехали? В Індії спростовують скорочення купівлі нафти з РФ, - Reuters

Видання зазначає, що російська нафта є головним подразником для президента США Дональда Трампа в його тривалих торгових переговорах з Індією.

Зокрема, половина його 50% мит на індійські товари введена у відповідь через закупівлі російської нафти. У Трампа ж кажуть, що Москва використовує доходи від продажу нафти для фінансування війни проти України.

Раніше в четвер представник Білого дому повідомив агентству, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними, а також за його словами, індійські нафтопереробні заводи вже скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Однак джерела в індійській галузі стверджують, що Нью-Делі не повідомляв НПЗ про будь-які прохання про скорочення російського імпорту.

За їхніми словами, нафтопереробні заводи вже розмістили замовлення на відвантаження в листопаді, включно з частиною партій з поставкою в грудні. У зв'язку з цим, будь-яке скорочення може може позначитися на показниках за грудень або січень.

Також за оцінками компанії Kpler, імпорт російської нафти в Індію цього місяця має збільшитися приблизно на 20% і становитиме 1,9 млн барелів на день.