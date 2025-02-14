У Трампа заявили, що питання кордонів України є частиною переговорів

За його словами, те, як вони виглядатимуть у кінцевому підсумку, ще належить з'ясувати.

Сам же Гегсет заявив, що наразі його робота полягає у тому, щоб "привнести реалізм у розмову".

"Реальність кордонів 2014 року в рамках переговорного врегулювання є малоймовірною. Реальність американських військ в Україні є малоймовірною, реальність членства України в НАТО, як частина врегулювання шляхом переговорів, є малоймовірною", - додав він.

Гегсета запитали, чи не підбадьорить Володимира Путіна можливість збереження Росією захоплених українських територій. Він наголосив, що цього не станеться, якщо НАТО продовжить нарощувати свої інвестиції та можливості.

Заяви команди Трампа щодо війни в Україні

12 лютого президент США Дональд Трамп провів телефонні переговори з Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, після яких заявив про гарну можливість почати переговори щодо завершення війни. Того ж дня міністр оборони США Піт Гегсет на засіданні "Рамштайн" заявив, що повернення України до кордонів 2014 року неможливе, а також зазначив, що членство України в НАТО не є частиною плану завершення війни.

Спецпредставник США Кіт Келлог заявив, що Україні, ймовірно, доведеться укласти угоду щодо втрати територій, але без офіційного визнання цього. В Європі такі заяви викликали занепокоєння, оскільки можуть свідчити про поступки Путіну ще до початку переговорів. Верховний представник ЄС Кайя Каллас назвала слова Гегсета "умиротворенням, яке ніколи не працювало".

Згодом Трамп заявив, що Україна матиме місце за столом переговорів з Росією. А Гегсет навіть допустив імовірність надання нашій країні ядерної зброї.