У Трампа заявили, что вопрос границ Украины является частью переговоров

По его словам, то, как они будут выглядеть в конечном итоге, еще предстоит выяснить.

Сам же Гегсет заявил, что сейчас его работа заключается в том, чтобы "привнести реализм в разговор".

"Реальность границ 2014 года в рамках переговорного урегулирования маловероятна. Реальность американских войск в Украине маловероятна, реальность членства Украины в НАТО, как часть урегулирования путем переговоров, маловероятна", - добавил он.

Гегсета спросили, не ободрит ли Владимира Путина возможность сохранения Россией захваченных украинских территорий. Он отметил, что этого не произойдет, если НАТО продолжит наращивать свои инвестиции и возможности.

Заявления команды Трампа относительно войны в Украине

12 февраля президент США Дональд Трамп провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, после которых заявил о хорошей возможности начать переговоры по завершению войны. В тот же день министр обороны США Пит Гегсет на заседании "Рамштайн" заявил, что возвращение Украины к границам 2014 года невозможно, а также отметил, что членство Украины в НАТО не является частью плана завершения войны.

Спецпредставитель США Кит Келлог заявил, что Украине, вероятно, придется заключить соглашение о потере территорий, но без официального признания этого. В Европе такие заявления вызвали беспокойство, поскольку могут свидетельствовать об уступках Путину еще до начала переговоров. Верховный представитель ЕС Кайя Каллас назвала слова Гегсета "умиротворением, которое никогда не работало".

Впоследствии Трамп заявил, что Украина будет иметь место за столом переговоров с Россией. А Гегсет даже допустил вероятность предоставления нашей стране ядерного оружия.