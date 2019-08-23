У Трампа заявили, что не продадут Турции комплексы Patriot

Фото: система Patriot (Wikimedia)

Предложение отменили из-за закупки страной российских систем С-400

В Администрации президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа заявили, что предложение Турции о покупке американских зенитных ракетных систем Patriot больше не действительно. Об этом сообщает The Hill.

Предложение отменили из-за закупки страной российских систем С-400.

"Мы последовательно предупреждали Турцию, что последнее предложение о закупке Patriot потеряет свою силу, если она согласится на поставку (российских, - ред.) систем С-400. Срок нашего предложения истек", - подчеркнул представитель Госдепа.

Напомним, в июле правительство Турции заявило, что изучает возможности приобретения американских систем Patriot. Соответствующее заявление было сделано сразу после того, как в Турцию прибыли первые поставки компонентов российских систем противоракетной обороны С-400.

Как писало РБК-Украина, США анонсировали введение санкций в отношении Турции в июле из-за закупки российской системы С-400. Соединенные Штаты не раз заявляли, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35 и угрожали Турции исключением из нее.

Добавим, президент США Дональд Трамп заявил, что не возлагает на Турцию вину за покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400. Однако Трамп в очередной раз обвинил администрацию своего предшественника Барака Обамы в том, что Турция решила покупать российские ЗРК С-400 вместо американских ПВО Patriot.