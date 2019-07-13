Турция думает о приобретении американских систем Patriot

Фото: система Patriot (Wikimedia)

Заявление прозвучало сразу после первых поставок российских С-400 в Турцию

Правительство Турции заявило, что изучает возможности приобретения американских систем Patriot. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на турецкое государственное информагентство Anadolu.

Соответствующее заявление прозвучало сразу после того, как в Турцию прибыли первые поставки компонентов российских систем противоракетной обороны С-400.

"Мы думаем и о закупке систем Patriot. Наши уполномоченные ведомства и друзья прилагают все усилия для этого", - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Ранее Вашингтон предлагал Турции комплексы Patriot, но президент Турции отказался и подписал контракт с Россией на поставку четырех российских систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов.

США были категорически против закупки Турцией С-400 у России и требовали аннулировать сделку.

Напомним, США могут ввести санкции в отношении Турции в июле из-за закупки российской системы С-400. Соединенные Штаты не раз заявляли, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35 и угрожали Турции исключением из нее.