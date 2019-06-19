США планируют ввести санкции против Турции

Фото: российский ЗРК С-400 (из открытых источников)

США могут ввести санкции уже в июле, как только Турция начнет получать компоненты системы С-400

Администрация президента США рассматривает введение санкций в отношении Турции из-за закупки российской системы ПРО С-400. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что США рассматривают три пакета санкций в отношении Турции. Самый серьезный пакет санкций, считается, окажет серьезное влияние на экономику страны. Наиболее активно рассматривается возможность введения санкций против нескольких компаний в оборонном секторе Турции, предусмотренных законом CAATSA, который нацелен на компании, ведущие бизнес с Россией.

По данным источников издания, США могут ввести санкции уже в июле, как только Турция начнет получать компоненты системы С-400.

Соединенные Штаты говорят, что С-400 представляют угрозу для американской программы истребителей F-35, и сказали Турции, что она будет исключена из этой программы.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник, что его страна очень скоро получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Также глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о неизменности позиции официальной Анкары по оборонному контракту с Россией. Глава турецкой дипломатии сказал, что Анкара не примет требований США по ЗРК С-400.

Добавим, Эрдоган заявил, что поставки российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию могут начаться в первой половине июля.