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У Трампа заявили, що не продадуть Туреччині комплекси Patriot

Новини » Політика    23.08.2019 - 11:34
У Трампа заявили, що не продадуть Туреччині комплекси Patriot
Фото: система Patriot (Wikimedia)

Пропозицію скасували через закупівлю країною російських систем С-400

В Адміністрації президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа заявили, що пропозиція Туреччині щодо покупки американських зенітних ракетних систем Patriot більше не дійсна. Про це повідомляє The Hill.

Пропозицію скасували через закупівлю країною російських систем С-400.

"Ми послідовно попереджали Туреччину, що останнє речення про закупівлю Patriot втратить свою силу, якщо вона погодиться на постачання (російських, - ред.) систем С-400. Термін нашої пропозиції минув", - підкреслив представник Держдепу.

Нагадаємо, у липня уряд Туреччини заявив, що вивчає можливості придбання американських систем Patriot. Відповідна заява була зроблена відразу після того, як до Туреччини прибули перші поставки компонентів російських систем протиракетної оборони С-400.

Як писало РБК-Україна, США анонсували введення санкцій у відношенні Туреччини в липні через закупівлю російської системи С-400. Сполучені Штати не раз заявляли, що С-400 становлять загрозу для американської програми винищувачів F-35 і погрожували Туреччини виключенням з неї.

Додамо, президент США Дональд Трамп заявив, що не покладає на Туреччину провину за покупку російських зенітних ракетних комплексів С-400. Однак Трамп у черговий раз звинуватив адміністрацію свого попередника Барака Обами в тому, що Туреччина вирішила купувати російські ЗРК С-400 замість американських ППО Patriot.

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