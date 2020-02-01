Палестина разорвала все отношения с США и Израилем

Фото: Махмуд Аббас (flickr.com/statephotos)

Лидер Палестины Аббас отказывается от разговора с Трампом

Лидер Палестины Махмуд Аббас заявил о разрыве отношений, в том числе в области обороны, с Соединенными Штатами и Израилем из-за мирного плана американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, во время встречи министров иностранных дел арабских стран в Каире лидер Палестины в очередной раз отверг план Трампа по урегулированию израильско-палестинского конфликта на Ближнем востоке. Тогда же Аббас объявил, что Палестина разрывает все отношения с США и Израилем.

"Мы проинформировали израильскую сторону, ... что с ними и с Соединенными Штатами вообще не будет никаких отношений, включая связи в области безопасности", - заявил он.

Кроме того, Аббас отказывается обсуждать мирный план в телефонной беседе с Трампом и получать его копию для изучения.

"Трамп попросил меня провести с ним телефонный разговор, но я сказал "нет", и он хочет отправить мне письмо, но я отказался", - рассказал лидер Палестины.

Напомним, ранее сообщалось, что Палестина пригрозила Израилю выходом из всех имеющихся соглашений в случае аннексии Иорданской долины. В четверг, 30 января, Аббас направил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху соответствующее письмо. Однако, Аббас подчеркивал, что выход из соглашения не повлияет на координацию в сфере безопасности.

Как писало РБК-Украина, Трамп представил мирный план урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Согласно плану, предлагается признать два суверенных государства Израиль и Палестина. При этом Израиль получит территорию Иорданской долины, а Палестина столицы в Восточном Иерусалиме.