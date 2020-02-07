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У Трампа заявили, що Ізраїль відмовиться від анексії Йорданської долини до виборів

Новини » В світі     07.02.2020 - 11:07
У Трампа заявили, що Ізраїль відмовиться від анексії Йорданської долини до виборів
Фото: Джаред Кушнер (flickr.com/polandmfa)

Радник Трампа заявив, що відповідальність за ескалацію конфлікту в регіоні лежить на уряді Палестини

Ізраїль не буде вчиняти дії щодо анексії Йорданської долини до проведення повторних парламентських виборів, призначених на 2 березня. Про це заявив старший радник президента США Джаред Кушнер, передає радіостанція Kan.

За його словами, Ізраїль пообіцяв не робити кроків щодо анексії до закінчення виборів.

"Політичний план уряду (Ізраїлю - ред.) переслідує дві основні мети: надати палестинцям можливість для кращого життя і забезпечити безпеку Ізраїлю", - повідомив Кушнер.

Також радник Трампа заявив, що відповідальним за ескалацію конфлікту в регіоні після презентації мирного плану президента США по Близькому Сходу є президент Палестини Махмуд Аббас.

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху схвалив законопроект про анексії долини на Західному березі річки Йордан. Схвалення законопроекту відбулося після зміни політики США щодо ізраїльських поселень.

У січні президент США Дональд Трамп представив мирний план врегулювання конфлікту на Близькому Сході. Згідно з планом пропонується визнати дві суверенних держави Ізраїль і Палестина. При цьому Ізраїль отримає територію Йорданської долини, а Палестина столиці в Східному Єрусалимі.

Згодом лідер Палестини Махмуд Аббас заявив про розриві відносин, у тому числі в галузі оборони, з Сполученими Штатами та Ізраїлем через мирного плану американського президента Дональда Трампа.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиІзраїльПалестина
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