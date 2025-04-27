Трампа засипали позовами у США через запроваджені ним мита

Президент США Дональд Трамп зіткнувся з хвилею позовів проти нього через запроваджені мита. Скарги до суду подають як чиновниками, так і приватні компанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The New York Times.
Минулого тижня прокурори штатів Орегон, Нью-Йорк та Колорадо подали запити до судів з вимогою заблокувати мита, запроваджені Трампом. Прокурори стверджують, що введені тарифи "підірвали конституційний порядок і принесли хаос в американську економіку".
У квітні штат Каліфорнія подав до суду, оскільки політика Трампа завдала шкоди його економіці та бюджету. У Каліфорнії вважають, що президент перевищив повноваження, бо запровадив мита без згоди Конгресу.
Також 24 квітня до суду на Трампа подала Тихоокеанська правова фундація, яку пов'язують з американським бізнесменом та донором консервативних політиків Чарльзом Кохом. Від імені компанії з виробництва одягу, дизайнера настільних ігор та інших малих підприємств фундація звинуватила Трампа у введенні "незаконного та неконституційного" мита у розмірі 145% на китайські товари. Мита призвели до підвищення цін для американських компаній.
Також до суду від імені малих компанія подала некомерційна організація Liberty Justice Center. Її пов'язують з бізнесменом Річардом Уілейном - донором Республіканської партії.
Американські бізнеси, які подали до суду, закликають інші компанії приєднатися до "битви".
Нагадаємо, що 2 квітня президент США Дональд Трамп ввів безпрецедентні митні тарифи для інших країн світу. Він повідомив про встановлення мінімальної ставки мита на імпортні товари на рівні 10%.
Такий тариф ввели і для товарів з України, а для ЄС - на рівні 20%. Водночас для Китаю спочатку запровадили тарифну ставку на рівні 34%, але згодом загальний розмір мит на імпорт китайських товарів зріс аж до 145%.
Вже 10 квітня США поставили на "паузу" додаткові тарифи для низки країн. Трамп оголосив про 90-денну паузу, що укласти з іншими країнами торгівельні угоди.
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